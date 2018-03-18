На живо / Диема Спорт – ЦСКА – Левски
Спорт на живо от българските телевизии на 18 март 2018 г., неделя
10,25 ч Ски, СК (финали) в Оре, Евроспорт 1
11,30 ч Ски, СК (финали) в Оре, Евроспорт 1/БНТ HD
12,15 ч Ски бягане, СК във Фалун, Евроспорт 2
12,30 ч Биатлон, СК в Холменколен, Евроспорт 1
13,00 ч ЦСКА – Левски, Диема Спорт
13,00 ч Леганес – Севиля, F+
13,30 ч Сампдория – Интер, RING
13,30 ч Баскетбол, Баскония – Гран Канария, Диема Спорт 2
13,35 ч MotoGP, Гран при на Катар (загр.), Мтел Спорт 1
13,45 ч Ски, СК (финали) в Оре, Евроспорт 1
14,00 ч Ница – Пари СЖ, Нова Спорт
14,15 ч Ски, СК (финали) в Оре, Евроспорт 1/БНТ 1
14,30 ч Борусия (Д) – Хановер 96, Евроспорт 2
15,00 ч Moto 3, Гран при на Катар, Мтел Спорт 1
15,15 ч Биатлон, СК в Холменколен, Евроспорт 1/БНТ HD
15,30 ч Уигьн – Саутхемптън, Диема Спорт 2
15,30 ч Спарта – Аякс, Мтел Спорт 2
16,00 ч Черно море – Локомотив (Пд), Диема Спорт
16,00 ч Кротоне – Рома, RING
16,00 ч Мец – Нант, Нова Спорт
16,20 ч Moto 2, Гран при на Катар, Мтел Спорт 1
16,30 ч Кьолн – Байер, Евроспорт 2
17,15 ч Ски полети, СК във Викерзунд, Евроспорт 1
17,15 ч Барселона – Атлетик (Б), Sport+HD
17,45 ч Цволе – Фейенорд, Мтел Спорт 2
18,00 ч Сент Етиен – Генган, Нова Спорт
18,00 ч Баскетбол, Берое – Монтана, БНТ HD
18,00 ч MotoGP, Гран при на Катар, Мтел Спорт 1
18,15 ч Етър – Лудогорец, Диема Спорт
18,30 ч Лестър – Челси, Диема Спорт 2
18,30 ч Лайпциг – Байерн, Евроспорт 2
19,30 ч Виляреал – Атлетико (М), Sport+HD
19,30 ч Динамо (К) – Ворскла, Мтел Спорт 1
20,00 ч Тенис, турнир за жени в Индиън Уелс, F+
20,45 ч Ски полети, СК във Викерзунд, Евроспорт 1
21,30 ч Автомобилизъм, НАСКАР, Мтел Спорт 2
21,45 ч Реал (М) – Жирона, Sport+HD
21,45 ч Наполи – Дженоа, RING
22,00 ч Марсилия – Лион, Диема Спорт
22,00 ч Тенис, турнир за мъже в Индиън Уелс, Мтел Спорт 1
23,00 ч Далас – Сиатъл, Евроспорт 2
00,00 ч NBA, Ню Орлианс – Бостън, Диема Спорт 2
Последни ъпдейти онлайн тв:
1) Потребител на сайта dtv-bg е споделил линк към плейлист с множество български канали (първият често не работи) – достъпни чрез VLC Media Player.
2) Потребител на сайта dtv-bg съобщава за български канали достъпни чрез VLC Media Player.
3) Сайтът firstonetv.net предлага множество тв излъчвания, включително и български.
4) Сайтът iptvbin.com ежедневно публикува качествени IPTV линкове, включително за спорт.
5) Потребител на Kaldata съобщава за излъчване на множество български канали – достъпни за мобилен телефон с Android или iOS, с възможност за гледане под Windows с BlueStacks. Линк към плейлистата.
6) Приложения за гледане на спорт на живо през мобилен телефон – Mobdro, WSS, Livetv.sx links (Beta)
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