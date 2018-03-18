На живо / Диема Спорт – ЦСКА – Левски

Спорт на живо от българските телевизии на 18 март 2018 г., неделя

10,25 ч Ски, СК (финали) в Оре, Евроспорт 1

11,30 ч Ски, СК (финали) в Оре, Евроспорт 1/БНТ HD

12,15 ч Ски бягане, СК във Фалун, Евроспорт 2

12,30 ч Биатлон, СК в Холменколен, Евроспорт 1

13,00 ч ЦСКА – Левски, Диема Спорт

13,00 ч Леганес – Севиля, F+

13,30 ч Сампдория – Интер, RING

13,30 ч Баскетбол, Баскония – Гран Канария, Диема Спорт 2

13,35 ч MotoGP, Гран при на Катар (загр.), Мтел Спорт 1

13,45 ч Ски, СК (финали) в Оре, Евроспорт 1

14,00 ч Ница – Пари СЖ, Нова Спорт

14,15 ч Ски, СК (финали) в Оре, Евроспорт 1/БНТ 1

14,30 ч Борусия (Д) – Хановер 96, Евроспорт 2

15,00 ч Moto 3, Гран при на Катар, Мтел Спорт 1

15,15 ч Биатлон, СК в Холменколен, Евроспорт 1/БНТ HD

15,30 ч Уигьн – Саутхемптън, Диема Спорт 2

15,30 ч Спарта – Аякс, Мтел Спорт 2

16,00 ч Черно море – Локомотив (Пд), Диема Спорт

16,00 ч Кротоне – Рома, RING

16,00 ч Мец – Нант, Нова Спорт

16,20 ч Moto 2, Гран при на Катар, Мтел Спорт 1

16,30 ч Кьолн – Байер, Евроспорт 2

17,15 ч Ски полети, СК във Викерзунд, Евроспорт 1

17,15 ч Барселона – Атлетик (Б), Sport+HD

17,45 ч Цволе – Фейенорд, Мтел Спорт 2

18,00 ч Сент Етиен – Генган, Нова Спорт

18,00 ч Баскетбол, Берое – Монтана, БНТ HD

18,00 ч MotoGP, Гран при на Катар, Мтел Спорт 1

18,15 ч Етър – Лудогорец, Диема Спорт

18,30 ч Лестър – Челси, Диема Спорт 2

18,30 ч Лайпциг – Байерн, Евроспорт 2

19,30 ч Виляреал – Атлетико (М), Sport+HD

19,30 ч Динамо (К) – Ворскла, Мтел Спорт 1

20,00 ч Тенис, турнир за жени в Индиън Уелс, F+

20,45 ч Ски полети, СК във Викерзунд, Евроспорт 1

21,30 ч Автомобилизъм, НАСКАР, Мтел Спорт 2

21,45 ч Реал (М) – Жирона, Sport+HD

21,45 ч Наполи – Дженоа, RING

22,00 ч Марсилия – Лион, Диема Спорт

22,00 ч Тенис, турнир за мъже в Индиън Уелс, Мтел Спорт 1

23,00 ч Далас – Сиатъл, Евроспорт 2

00,00 ч NBA, Ню Орлианс – Бостън, Диема Спорт 2

Последни ъпдейти онлайн тв:

1) Потребител на сайта dtv-bg е споделил линк към плейлист с множество български канали (първият често не работи) – достъпни чрез VLC Media Player.

2) Потребител на сайта dtv-bg съобщава за български канали достъпни чрез VLC Media Player.

3) Сайтът firstonetv.net предлага множество тв излъчвания, включително и български.

4) Сайтът iptvbin.com ежедневно публикува качествени IPTV линкове, включително за спорт.

5) Потребител на Kaldata съобщава за излъчване на множество български канали – достъпни за мобилен телефон с Android или iOS, с възможност за гледане под Windows с BlueStacks. Линк към плейлистата.

6) Приложения за гледане на спорт на живо през мобилен телефон – Mobdro, WSS, Livetv.sx links (Beta)

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Виж Диема спорт 2 HD

Виж Мтел Спорт 1

Виж Мтел Спорт 2

Виж RING

Виж Нова спорт

Виж TV+/Sport+HD – Спорт Плюс

Виж F+

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