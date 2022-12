Харисън Форд казва, че повторното събиране с колежката на „Брег на комарите“ от 1923 г. Хелън Мирън е било „наслада“

Харисън Форд като Джейкъб Дътън и Хелън Мирън като Кара Дътън през 1923 г., стрийминг на Paramount+ 2022. Снимка: Джеймс Минчин III/Paramount+

Джеймс Минчин III/Paramount+

След като се появиха заедно на екран преди 36 години, Харисън Форд И Хелън Мирън са се върнали към Жълт камък вярноПоследна оферта, 1923 г.

The Жълт камък В предисторията актьорският състав се събира отново десетилетия след филма на Питър Уиър от 1986 г. Mosquito Beach. Както 80-годишният Форд обясни на премиерата на сериала на Hollywood Legion Theatre Post 43 в петък вечерта, уважението му към 77-годишната Мирън не е помръкнало оттогава.

„Възхищавам се на нейната работа и нейната личност [now]Изпитвам същото възхищение, както и тогава“, каза Форд пред множество издания, включително People. „Той е невероятен, той е красив човек, така че беше професионално и лично удоволствие да работя с него. Отново тя.“

Никога не пропускайте история – абонирайте се Безплатен ежедневен бюлетин на People Бъдете в крак с най-доброто, което хората могат да предложат, от пикантни новини за знаменитости до истории за човешки интереси.

Само за редакционна употреба. Няма приложение за корици на книги. Задължително кредит: Saul Zaentz Company/Gopal/Shutterstock Photo (5881093h) Харисън Форд, Хелън Мирън The Mosquito Coast – 1986 Режисьор: Peter Weir Saul Zaentz Company САЩ Сцена Still Екшън/Приключение Mosquito Coast

Saul Zaentz Company/Gopal/Shutterstock

Свързани: Ръководство за всеки Жълт камък Предистория и спиноф поредица, вкл 1883 г, 1932 г, 6666

През 1986 г. Ford вече се появи в оригинала Междузвездни войни Трилогия и имаше две нокаутирани Индиана Джоунс филми. Междувременно Мирън се нарече „никой“ – спечели награда „Оскар“ за изпълнението си преди две десетилетия. кралицата.

„Когато за първи път работихме заедно, той беше голяма филмова звезда, а аз не бях като никой друг“, обясни той. „Бях много уплашен, много уплашен.“

„Но също така“, продължи тя, „научих много от него, защото не правех много. По това време правех много театър, не правех много филми. Така че го гледах. , и той ме научи на много за филмовата актьорска игра до ден днешен.“ [that] Все още го използвам.“

Трябва да получим най-големите истории хора Всеки ден от седмицата? Абонирайте се за нашия нов подкастВсеки ден, от понеделник до петък, хората получават основни новини за знаменитости, развлечения и интереси към хората.

в 1923 гАктьорите играят Джейкъб и Кара Дътън, двойка, която управлява семейно ранчо в Монтана в началото на 20-ти век, докато са изправени пред предизвикателства, включително епидемии, исторически суши, края на Сухия режим и Голямата депресия.

Историята продължава

Форд каза пред репортери в петък, че създаването на проекта в крайна сметка го е примамило за ролята. „Писмото и неговата амбиция са очевидни от неговия обхват и мащаб, [drew me to the role,]“Той обясни.“ и точността и характера на неговия език и диалог.“

Свързани: 1923 г Първи поглед: Вижте Харисън Форд и Хелън Мирън Жълт камък Спиноф

Мирън потвърди мислите на Форд, особено като похвали сценария на създателя на сериала Тейлър Шеридан и нейната работа като „изключителна“. Шеридан също режисира сериала 1883 гВсякакви звезди Тим Макгроу И Маунт Хоуп Като Джеймс и Маргарет Дътън, следва тяхната история, докато пътуват до Монтана.

„Американският вид забавление трябва да бъде част от нещо, което е наистина вълнуващо в света, но също така да бъде част от нещо, което изследва американската история по този конкретен начин. [is great]“, каза Мирън. „Не можете да направите това за два часа и знаете ли, страхотно е да имате такова огромно пространство и преди си мислех, че е като страхотен руски роман. така Война и мир, знаете ли, истинско усещане за велика история. Много е вълнуващо да бъдеш герой в това.“

В последния сериал участват още имена като Марли Шелтън, Дженифър Еле, Себастиан Роуч и Дарън Ман.

1923 г Премиерата му е в специално симулкаст събитие на 18 декември в Paramount+ и Paramount Network.