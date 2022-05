Желани доайени за Ливърпул, Реал Мадрид и модерната игра | Футбол

Това е финалът на Голямата купа, скъпа

След сезон, който се оказа много необичаен всяка седмица, всичко се свежда до това. Вдъхновени от чувството за съдба, двата отбора се борят за голямата награда в блестящата модерна футболна катедрала; Срамота е да трябва да загубиш някого. Въпреки това, когато The Five представи своите 3000 думи на The Men in the League до финала на плейофа, той ни беше върнат на хиляди парчета и Confetti уреди Голямата купа да бъде изпратена на масата, за да произнесе две думи.

Ако първият хазарт беше телеграфиран повече от пропуска за Холивуд за $ tevie Mbe, сблъсъкът в Париж в събота вечер щеше да бъде непредсказуем. Ливърпул ще започне като опция, но Реал Мадрид доказа, че може да унищожи внимателно структуриран проект за Голямата купа за 90 минути. След драстично забавените завръщания срещу ПСЖ, Челси и Манчестър Сити, очакваме Карим Бензема да спечели в края на втората половина на марша за Купата на Ливърпул.

Ако сте фен, който обича да публикува броя на „UCLs“ на избраната от вас група във всички налични скандали в социалните медии, ето няколко патентовани анализа на Fiver за вас, тъй като те допринесоха по някакъв смислен начин. Ливърпул може да продължи да спечели седем големи трофея и да се изравни с Милан – но по-важното е да развали тази мудна серия и да каже: „Спечелихме го. [x] Метод ”лозунг. Мадрид, разбира се, спечели 13 – те не искат да говорят за това. Точно така, The Fever се подиграва на отборите за спечелването на толкова много големи трофеи. Но какво друго има?

И двата отбора заслужиха мястото си, като и двамата са обучени от любимата играчка на съвременната игра. I. на Карло Анчелоти.n-Cam тактически промени Чат с Лука Модрич и вдигане на вежди драматично – но хей, работи. Според J ஜூrgen Klopp, той е мениджърът, който спечели Голямата купа Уикенд сформиране на отбор – Непосредствено следван от Роберто де Матео. За отрицателите, които биха могли да посочат, че това е повторение на шоубизнеса от 2018 г. и че поне шест от тези клубове в последните девет финала за Голямата купа са имали поне една – разумна точка. Но отново, един от тези отбори загуби в групи от Шериф Траспол; Той спечели другата квалификация, като изравни с една последна глава срещу Уест Бром. От техния вратар. Heart Luck, Mansfield и Port Vale – това е истинската история на Underdog за уикенда.

Днешната философия

„Имаше много мрачни дни, ще има и в бъдеще, но се чувствах готов да ръководя своя щаб и моите войници“ – мениджърът на Vale Даръл Кларк Завръщане след близка семейна скръб Тази година той се готви да ги заведе на Уембли в събота.

Вален Даръл Кларк. Снимка: Кристофър Томонт / The Guardian

Пет букви

„В рамките на часове, след като любезно отпечатахте писмото ми Във вчерашните пет, Футбол Канада отменя приятелството срещу Иран. Знам, че сте глобална сила в света на футбола, но това е просто забележително „- Алън Етърингтън.

„Интересно е, че костюмът на Норич описва отбора му като среден (Вчерашните новини, късове и изскачащи новини) Мисля, че те все още биха били във Висшата лига, ако бяха достигнали средния връх. ”- Доминик Доусън.

Раздвижване на последната капка от „ръкопляскане на пари по телевизията“ (Пет знака пасим) Трябва да гледате древното роудшоу, за да разберете стойността на парите. Няма аплодисменти от тълпата от посетители с ниска стойност, голямата стойност получава много аплодисменти … но никой не прави нищо, те просто получават съобщението за парите, прикрепени към тях. Много добре! Феновете в Нюкасъл могат да разберат тази идея „- Пол Сандерсън.

„Като Джон Маккей (Писма от вчера), не можех да повярвам, че се унижавам, за да напиша писмо до The Fever. Още повече, че нямам какво разумно да кажа. Като огъня ”- Стив Майндс.

Изпращайте писмата си на [email protected] И винаги можете да туитвате чрез The Fiver Guardian_sport. Днешният победител в нашето писмо за подарък Доминик Доусън.

Препоръчително слушане

Прослушайте най-новото Футболни седмични добавки. Докато сме на това, Макс, Бари и Pat Squad отново отиват на турне. Билети за изпълнения на живо през юни и юли можете да намерите тук.

Новини, късове и новини

Изглежда, че може да е Садио Мане Остава в Ливърпул След всичко. „Върнете се при мен в събота и ще ви дам най-добрия отговор, който бихте искали да чуете, разбира се“, дразни той. „Това е много добре. Давам ти всичко, което искаш да чуеш.

Садио Мане с няколко страхотни игри с шапки на път за Париж. Снимка: Sound Scarf / AFP / Getty Images

Форест Грийн се занимава с Иън Бърчнал, бляскав мениджър от окръг Нотс Един в окото на Уотфорд. „Помежду ни показахме как движенията във футбола могат да направят дъската по-подредена и по-висока“, каза президентът Дейл Винс.

Друг бос извън лигата беше Пийт Уайлд, който превърна Халифакс за удар в Лига Втора Бароу.

Капитанът на Англия Хари Кейн получава чат за вечерния разговор на Джими Фалън в Ню Йорк. „Имаме страхотен отбор, наистина добри играчи, много добър треньор, правим това световно първенство по-добро и го очаквам с нетърпение“, извика той, придавайки стар поглед на сравнително празните зрители. „Надявам се, че мога да се опитам да счупя този рекорд за голове, когато сме.“

Padum-чиния. Снимка: NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images

Висок звук, който можете да откриете Непрекъснато плюене Между френските и испанските футболни униформи, целият този Килиан Мбабане е в бизнес. „Когато Лионел Меси, Серхио Рамос и много други напуснаха вашата лига миналата година – по желание – повече от тяхното признание. [greatness]Вие коментирахте възрастта им и определихте нашата лига като „като лига от легенди, възрастта на някои играчи“, „подуши Винсент Лабрун от LFP в писмо до контра-Хавиер Тепас. Той е широко признат като един от играчите и въпреки имайки подобна привилегия, не се присъединихте доброволно към вашата лига.“

В по-напредналите новини за мъже Рио Фърдинанд и Джон Тери се гледат един друг в номинациите в социалните мрежи Twitter, класирайки бившия номер 1 и номер 5 Тери в най-добрите централни защитници на Висшата лига. Твърде уморен, за да продължим по-нататък.

